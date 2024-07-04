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Bolu'da Asayiş Olaylarında Azalma: 799 Şüpheli Yakalandı

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Bolu Valisi Erkan Kılıç, Haziran ayında Bolu'da meydana gelen asayiş olaylarının detaylarını paylaştı. 915 olayın gerçekleştiği belirtilirken, 799 şüpheli tespit edildi ve 675'i yakalandı. Vali Kılıç, asayiş olaylarında yüzde 9 azalma olduğunu ifade etti.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Haziran ayında Bolu'da 915 asayiş olayının meydana geldiğini belirterek, "Bu olaylarda 799 şüpheli tespit edilmiş ve şüphelilerden 675'i yakalanmış, 12'si ise tutuklanmıştır" dedi.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve İl Jandarma Komutanı Mehmet Avcı ile Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Asayiş olaylarında azalma olduğunu dile getiren Bolu Valisi Erkan Kılıç, "Haziran ayına göre asayiş olayında yüzde 9 azalma görmekteyiz. Asayiş olaylarına baktığımızda haziran ayı içerisinde 915 asayiş olayı meydana gelmiş, bu olayların yüzde 97'si aydınlatılmıştır. Bu olaylarda 799 şüpheli tespit edilmiş, 675'i yakalanmış, 12'si ise tutuklanmıştır. Yaşanan asayiş olaylarının kendi içlerinde türlerine geldiğimizde kasten yaralama, kasten öldürme, tehdit, hakaret gibi işlere karşı işlenen suçlar kapsamında 365 olay meydana gelmiş, bu olayların da yüzde 99 oranında aydınlatması sağlanmıştır. Mal varlığına karşı işlenen suçlar kapsamında ilimizde toplam 112 olay meydana gelmiş ve bu olaylarında yüzde 80'i aydınlatılmıştır. Rüşvet, zimmet, iftira, görevi kötüye kullanma gibi millete devlete karşı işlenen suçlar kapsamında 4 olay meydana gelmiş, bu olaylarında tamamı aydınlatılmıştır. İş kazası, kayıp şahıs ve buna benzer takibi gereken suçlar kapsamında ise 356 olay meydana gelmiş ve bu olaylarında yüzde 99'u aydınlatılmıştır. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma, kumar gibi topluma karşı işlenen suçlar kapsamında ilimizde 78 olay meydana gelmiş bu olaylarında yüzde 100'ü aydınlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

"33 operasyon gerçekleştirildi"

Vali Kılıç aranan şahıslardan bahsederek, "Aranan şahısların yakalanmalarına yönelik çalışmalarımız düzenli olarak devam etmektedir. Bu dönemlerde değişik suçlardan aranan 155 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edilmiştir. Terörle mücadele kapsamında ilimizde 2 operasyon gerçekleştirilmiş ve 12 kişi yakalanmıştır. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ise ilimizde 33 operasyon gerçekleştirilmiş ve 47 kişi yakalanmıştır. Bu operasyonda bin 375 gram uyuşturucu uyarıcı madde, 57 uyuşturucu uyarıcı hap, 2 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 6 operasyon gerçekleştirilmiş ve 10 şahıs yakalanmıştır. Bu operasyon 1 tabanca, 8 fişek, 105 bin 470 makaron, 28 muhtelif emtia ele geçirilmiştir" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bolu Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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