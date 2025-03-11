Bolu'da Asayiş Olaylarında 62 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bolu'da son bir haftada gerçekleşen 175 asayiş olayında toplam 62 şüpheli gözaltına alınırken, 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 3-6 Mart tarihlerinde 175 asayiş olayı yaşandı. Meydana gelen olayların 53'ü kişilere karşı, 99'u takibi gereken, 16'sı malvarlığına karşı, 6'sı topluma karşı, 1'i ise millete ve devlete karşı işlenen suçlar olduğu açıklandı. Olaylara ilişkin 62 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 23 şahıstan 9'u da yakalanarak cezaevine konuldu. - BOLU