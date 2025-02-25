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Bolu'da Asayiş Olaylarında 19 Şüpheli Tutuklandı

Bolu'da Asayiş Olaylarında 19 Şüpheli Tutuklandı
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Bolu'da son bir haftada 165 asayiş olayı gerçekleşti. Bu olaylar sonucunda 19 şüpheli tutuklandı ve toplamda 64 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da son 1 haftada gerçekleşen 165 asayiş olayında toplam 19 şüpheli tutuklandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 17-23 Şubat tarihlerinde 165 asayiş olayı yaşandı. Meydana gelen olayların 53'ü kişilere karşı, 82'si takibi gereken, 8'i malvarlığına karşı, 18'i topluma karşı, 4'ü ise millete ve devlete karşı işlenen suçlar olduğu açıklandı. Olaylara ilişkin 64 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 25 şahıstan 14'ü de yakalanarak cezaevine konuldu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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