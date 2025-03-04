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Bolu'da Asayiş Olaylarında 18 Şüpheli Tutuklandı

Bolu'da Asayiş Olaylarında 18 Şüpheli Tutuklandı
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Bolu'da son bir haftada meydana gelen 180 asayiş olayı sonucunda 18 şüpheli tutuklandı. Emniyet ve Jandarma ekiplerinin çalışmalarıyla 59 kişi gözaltına alınırken, çeşitli suçlardan aranan 33 kişiden 17'si de yakalandı.

Bolu'da son 1 haftada gerçekleşen 180 asayiş olayında toplam 18 şüpheli tutuklandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 24 Şubat - 2 Mart tarihlerinde 180 asayiş olayı yaşandı. Meydana gelen olayların 55'i kişilere karşı, 97'si takibi gereken, 17'si malvarlığına karşı, 8'i topluma karşı, 3'ü ise millete ve devlete karşı işlenen suçlar olduğu açıklandı. Olaylara ilişkin 59 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 33 şahıstan 17'si de yakalanarak cezaevine sevk edildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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