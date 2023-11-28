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Bolu'da aranan 21 zanlı yakalandı

28 Kasım 2023 11:17 Son Güncelleme: 11:18 Abone Ol

Bolu'da kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan 21 zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından cezaevine gönderilen 16 zanlıdan diğerleri ise serbest bırakıldı.