Bolu'da Aranan 10 Şahıs Yakalandı

Bolu'da Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve jandarma asayiş ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 şahıs yakalandı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve jandarma asayiş ekipleri aranan şahısların bulunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin ekim ayı içerisinde yaptığı denetimlerde çeşitli suçlardan aranma kaydı olan ve hakkında 12 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Y.Ç., 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şahıslar ile basit yaralama, hırsızlık, suç delillerinin yok etme ve gizleme, kasten yaralama, dolandırıcılık, alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilen 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU