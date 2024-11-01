Üye Girişi
Haberler

Bolu'da Aranan 10 Şahıs Yakalandı

Bolu'da Aranan 10 Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve asayiş ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi yakalanarak tutuklandı.

Bolu'da Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve jandarma asayiş ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 şahıs yakalandı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve jandarma asayiş ekipleri aranan şahısların bulunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin ekim ayı içerisinde yaptığı denetimlerde çeşitli suçlardan aranma kaydı olan ve hakkında 12 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Y.Ç., 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şahıslar ile basit yaralama, hırsızlık, suç delillerinin yok etme ve gizleme, kasten yaralama, dolandırıcılık, alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilen 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler

Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler

 Ankara'da hareketli anlar! TBMM binasında intihar girişimi

TBMM binasında intihar girişimi

 Vergi yüzsüzleri açıklandı! 36 bin 806 kişi, 915 milyar TL borç

İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri
Husumetlisini eğlence mekanında 7 kurşunla öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı

Husumetlisine kurşun yağdıran zanlının ifadesi ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM'de intihar eden kim? Meclis'te intihar eden adam öldü mü? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 1 Kasım Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 2 Kasım günün maçları nereden izlenir? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 23. bölüm TRT 1 HD izleme linki! Ruben Amorim kimdir? Manchester United'ın yeni hocası Ruben Amorim kimdir 2 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Balık, İkizler, Kova, Oğlak burcu yorumu! 2 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Vergi yüzsüzleri isim sorgulama nasıl yapılır (İSİM – SOY İSİM)? Vergi yüzsüzleri İSİM LİSTESİ 2024! (TAM LİSTE) EKMEĞE ZAM GELECEK Mİ? 2025 yılında ekmek zammı kaç olacak? Müge Anlı dilendirilen Şirin Elmas Hanilçi bulundu mu? 1 Kasım Müge Anlı'da neler oldu? Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (1 Kasım) Dolar ne kadar oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.