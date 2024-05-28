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Bolu'da araçta uyuşturucu madde ele geçirildi

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Bolu'da yapılan operasyonda bir aracın vites konsolu kısmında gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Bolu'da bir aracın vites konsolu kısmına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Şehir merkezindeki 2 farklı olayda 5 şahsın üzerinde, eşyalarında ve araçlarında arama yapıldı. Araçların birinde yapılan arama sırasında vites konsolu kısmına gizlenmiş 74,38 gram metamfetamin, 47,02 gram sentetik kannabinoid, ecstasy, hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bolu Narkotik Suçlar Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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