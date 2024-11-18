Üye Girişi
Haberler

Bolu'da Ara Sokaktan Çıkan Cip Minibüse Çarptı: 1 Yaralı

Bolu'da Ara Sokaktan Çıkan Cip Minibüse Çarptı: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da bir cipin çarpması sonucu minibüs karşı şeride savruldu. Kazada bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da ara sokaktan çıkan cipin çarptığı minibüs, karşı şeride savruldu. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tabaklar Mahallesi'nde Ali Rıza Tekemen Caddesi ile Haznedarlar Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde Eren B. yönetimindeki 14 ACD 414 plakalı minibüse Haznedarlar Sokak'tan yola çıkmak isteyen Mert Y. idaresindeki 14 AAD 697 plakalı cip çarptı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs karşı şeride savruldu. Meydana gelen kazada Mert Y. yaralanırken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek

İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Anlaşmadaki Trump detayı dikkat çekici

 Yenidoğan Çetesi'nin ilk duruşması sona erdi

Yenidoğan Çetesi'nde duruşma sona erdi

 Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde Gazze çağrısı: Derhal kalıcı ateşkes sağlanmalı

Erdoğan G20 Zirvesi'nde dünyaya seslendi! Kritik bir çağrısı var
Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim

Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısına tehditler savurdu: Öldüreceğim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Uluslar Ligi A ligi nedir, A Ligi'ne çıkınca ne oluyor? Kosova Litvanya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kosova Litvanya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Karadağ'ı yenersek Ulular Ligi A Ligi'ne çıkıyor muyuz? Bulgaristan Belarus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bulgaristan Belarus maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kürek balığı görüldü mü, kürek balığı nerede görüldü? Polonya İskoçya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Polonya İskoçya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Romanya Güney Kıbrıs CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Romanya Güney Kıbrıs maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kıyamet balığı nedir, kıyamet balığı görüldü mü? Sırbistan Danimarka CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sırbistan Danimarka maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? İspanya İsviçre CANLI izle! (ŞİFRESİZ) İspanya İsviçre maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kızıl Goncalar 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.