Bolu'da ara sokakta otomobil ve cipin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Bolu'da ara sokakta otomobil ve cipin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sümer Mahallesi Hasan Bülbül Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Bülbül Sokak üzerinde seyreden Samet T. idaresindeki 22 UE 404 plakalı Nissan marka cipe, ara sokaktan kontrolsüz çıkan Yasemin A. yönetimindeki 14 BV 479 plakalı Fıat marka otomobil çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi, cipte bulunan 1 kişi yaralandı. 3 kişinin yaralandığı kaza sonrasında durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU