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Bolu'da Apartman Garajında Yangın: 8 Kişi Kurtarıldı

Bolu'da Apartman Garajında Yangın: 8 Kişi Kurtarıldı
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Bolu'da bir apartmanın garajında meydana gelen yangında iki araç alev aldı. Dumandan etkilenen 8 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bolu'da bir apartmanın garajında çıkan yangında 2 araç yanarken, dumandan etkilenen ve apartmada mahsur kalan 8 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Yangın, Kültür Mahallesi Emin Aldemir Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın garajında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Garajda park halinde bulunan Mustafa K'ya ait 14 ACJ 042 plakalı Volkswagen marka minibüse alevler sıçradı. Bir anda alev topuna dönen minibüsten yükselen yangın, aracın yanında park halinde duran Aysel Y.'ye ait olan 14 AB 547 plakalı Range Rover marka cipe de sıçradı. Yangın nedeniyle apartman dumanlar altında kaldı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının dumanından etkilenen 8 kişi mahsur kaldıkları apartmandan ekipler tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri ambulans içerisinde müdahalede bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında, minibüs kullanılamaz hale gelirken, cipte ise maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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