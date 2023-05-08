Bolu'da annesine şiddet uygulayan sanığa 13 yıl hapis cezası

Bolu'da annesine şiddet uygulayıp, ölümle tehdit ettiği suçlamasıyla yargılanan Serdar Zengin (39), 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Oğlundan şikayetçi olduğu için vicdan azabı çektiğini söyleyerek davadan vazgeçtiğini belirten Meliha Zengin (74) cezayı duyunca büyük üzüntü yaşadı.

BOLU'da annesine şiddet uygulayıp, ölümle tehdit ettiği suçlamasıyla yargılanan Serdar Zengin (39), 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Oğlundan şikayetçi olduğu için vicdan azabı çektiğini söyleyerek davadan vazgeçtiğini belirten Meliha Zengin (74) cezayı duyunca büyük üzüntü yaşadı.

Bahçelievler Mahallesi'nde geçen yıl alkol bağımlısı olduğu belirtilen Serdar Zengin, cezaevinden çıktıktan sonra annesi Meliha Zengin'den sürekli para isteyip şiddet uygulayarak ölümle tehdit etti. Meliha Zengin, polis merkezine giderek, oğlundan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Serdar Zengin, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Cezayı duyan Meliha Zengin, "Oğlum bu kadar yıl hapiste duramaz. Kendisine bir şeyler yapar" diyerek gözyaşı döktü.