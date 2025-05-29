Bolu'da Anne ve Kızı Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı

Bolu'da yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve 10 yaşındaki kızı, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, sabah saat 09.00 sıralarında Zekai Koparan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde karşıya geçmeye çalışan Ş. A. ve kızı N. A.'ya (10), Hikmet Ü. idaresindeki 81 BA 434 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ve kızı yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU