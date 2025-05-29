Bolu'da Anne ve Kızı Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı

Bolu'da Anne ve Kızı Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir anne ve 10 yaşındaki kızı, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Bolu'da yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve 10 yaşındaki kızı, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, sabah saat 09.00 sıralarında Zekai Koparan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde karşıya geçmeye çalışan Ş. A. ve kızı N. A.'ya (10), Hikmet Ü. idaresindeki 81 BA 434 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ve kızı yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası

Mide bulandıran yasak aşk skandalının aktörlerine ilk ceza
Sabancı Holding'ten 1 dolara şirket satışı

Bekledikleri gibi olmadı! Sabancı Holding'ten 1 dolara şirket satışı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
ABD Mahkemesi, Trump'ın tarife kararlarını iptal etti

Trump'ın elini kolunu bağlayan karar! Dünya rahat nefes aldı
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar

Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
İsviçre'de çöken buzul nedeniyle bir köy yok oldu

İsviçre'de buzul çöktü, köy yok oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.