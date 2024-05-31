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Bolu'da Anıtpark Kavşağı'nda Şok Trafik Denetimi

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Bolu'da öğle saatlerinde trafik polisleri Anıtpark Kavşağı'nda şok trafik denetimi gerçekleştirdi. Yüksek ses müzik ve abart egzoz kullanan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Bolu'da öğle saatlerinde trafik polisleri şehrin kilit noktalarından biri olan Anıtpark Kavşağı'nda şok trafik denetimi gerçekleştirdi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde trafik kontrollerini sıkılaştırdı. Araçlarıyla yüksek ses müzik, abart egzoz kullanan sürücülere göz açtırılmıyor. Trafik polisi ekipleri öğle saatlerinde, Anıtpark Kavşağı'nda şok uygulama gerçekleştirdi. Ekipler tarafından yaklaşık 1 saat boyunca yapılan uygulamada 50'ye yakın araç denetlendi. Motosiklet sürücülerinin de yoğun olarak kullandığı cadde üzerinde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri ayrıca kurallara uyan sürücülere teşekkür etti.

Ruhi Kahruman, "Denetimler sık sık yapılmalı. Elimden geldiğince kurallara uymaya dikkat ediyorum" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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