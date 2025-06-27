Bolu'da Aniden Yola Atlayan Yaşlı Adam Otomobilin Çarpmasıyla Yaralandı

Bolu'da Aniden Yola Atlayan Yaşlı Adam Otomobilin Çarpmasıyla Yaralandı
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Bolu'nun Beşkavaklar Mahallesi'nde yola aniden atlayan 65 yaşındaki Cevdet E., otomobilin çarpması sonucu yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bolu'da yola aniden atlayan adam, otomobil çarpması sonucu yolda savrularak yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Beşkavaklar Mahallesi Ulubatlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıdvan T. idaresindeki 14 DD 260 plakalı otomobil, aniden yola atlayan 65 yaşındaki Cevdet E.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam yolda savrularak yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaşlı adam, ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Cevdet E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, o anlar çevrede bulunan güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüde, sokak üzerinde seyir halinde olan otomobilin, aniden yola çıkan Cevdet E'ye çarptığı ve çarpmanın etkisiyle yola savrulduğu görüldü. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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