Bolu'da Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücüye 50 Bin Lira Ceza

Bolu'da Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücüye 50 Bin Lira Ceza
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Bolu'da bayram dönüş yolculuğunda trafik yoğunluğundan kaçan bir sürücü, hem alkollü hem de ehliyetsiz olduğu gerekçesiyle 50 bin lira ceza aldı. Sürücünün 3.47 promil alkol aldığı tespit edildi.

Bayram trafiğinde hem alkollü, hem de ehliyetsiz sürücüye 50 bin lira ceza

Alkollü sürücü: "İçtim çıktım, ehliyetim yok"

BOLU - Bolu'da bayram tatilinin dönüş yolculuğunda trafikte araçları sıkıştıran hem alkollü hem de ehliyetsiz sürücüye, polis ekipleri tarafından 50 bin liraya yakın ceza kesildi.

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte dönüş yolculuğu başladı. Tatilcilerin dönüşe geçmesiyle Bolu geçişinde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. TEM Otoyolu'ndaki yoğunluktan kaçmak isteyen sürücüler D-100 karayoluna yönelince şehir içindeki kavşaklarda uzun araç kuyrukları oluştu. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ışıklı kavşaklarda trafiği eritmek için çalışma yürüttü.

Hem alkollü hem de ehliyetsiz

D-100 karayolu Üniversite Kavşağı'nda yoğunluğu azaltmak için görev yapan polis ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan ve önündeki araçları sıkıştıran bir aracı fark etti. 14 BM 756 plakalı otomobil, ekipler tarafından durduruldu. Yapılan kontrollerde, sürücünün 3.47 promil alkollü olduğu tespit edildi. M.Ç. isimli sürücünün ayrıca ehliyetinin de bulunmadığı belirlendi. Bayram dönüşü trafiğinde hem alkollü hem de ehliyetsiz şekilde araç kullanan sürücüye yaklaşık 50 bin TL idari para cezası uygulandı. Polis memurunun, "Alkol içiyorsun trafiğe çıkıyorsun" söylemine karşılık M.Ç., "İçtim çıktım, ehliyetim yok" dedi.

Polis ekipleri, şehir geçişinde trafik akışını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - 3.Sayfa
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