Bolu'da Alkollü Sürücüyle Kaza: Ağaçlara Çarparak Durdu

Bolu'da D-100 kara yolunda alkollü olduğu iddia edilen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek panelvan aracıyla karşı şeride geçti. Ağaçlara çarparak durabilen araçta sürücü yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolunun İzzet Baysal Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyreden 14 BK 546 plakalı panelvan aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana geldi. Kontrolden çıkan araç, İstanbul şeridine geçerek yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün alkollü olduğu iddia edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU