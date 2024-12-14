Bolu'da Alkollü Sürücünün Ters Dönen Aracı Kazaya Neden Oldu

Bolu'da D-100 karayolunda alkollü sürücü yönetimindeki otomobil, tellere çarparak ters döndü. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, D-100 karayolunun Beşkavaklar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden M.Ç. idaresindeki 14 EH 244 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı. Yolda savrulan otomobil demir tellere çarparak ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü M.Ç. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan M.Ç. araçtan çıkarılarak ambulansta ilk müdahalesi yapıldı. Ayrıca sürücünün 2.47 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri tarafından alkollü sürücüye işlem yapıldı. - BOLU