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Bolu'da Alkollü Sürücü Ters Yönde Kaza Yaptı

Bolu'da Alkollü Sürücü Ters Yönde Kaza Yaptı
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Bolu'da sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen bir otomobil, D-100 kara yolunda ters yöne girerek bariyerlere çarptı. Kazaya müdahale eden sağlık ve polis ekipleri, sürücüye cezai işlem uyguladı.

Bolu'da gece saatlerinde D-100 kara yolunda sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen otomobil, D-100 kara yolunda ters yöne girerek bariyerlere çarptı.

Kaza, D-100 kara yolunda Dağkent TOKİ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden Batuhan N. yönetimindeki plakası olmayan araç, kontrolden çıktı. Ankara şeridine orta refüjü atlayarak geçen otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen otomobil ters şeritten kaldırıldı. Sürücüye cezai işlem uygulandığı öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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