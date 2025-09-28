Bolu'da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı: 1 Yaralı

Bolu'da D-100 karayolunda alkollü sürücü, otomobiliyle refüjdeki elektrik direğine çarptı. Direğin devrilmesiyle iki aracın daha karıştığı kazada ortalık savaş alanına dönerken, 1 kişi yaralandı. Alkolmetreyi üflemesini isteyen polis ekiplerine zorluk çıkartan sürücü, gazetecilere de "Adam mısınız siz?" diyerek tepki gösterdi.

Kaza, D-100 karayolu Paşaköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Muhsin Ç. yönetimindeki 14 BM 756 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk yola devrildi. Bu esnada Ankara istikametine seyreden Feridun T. idaresindeki 14 ADD 754 plakalı otomobil ile Abdullah Ş. yönetimindeki 14 DR 678 plakalı otomobil devrilen direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle 14 DR 678 plakalı otomobil karşı şeride savruldu. Kazada Muhsin Ç. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye, SEDAŞ ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ambulansta ilk müdahale yapıldı. Yapılan alkol kontrolünde ise Muhsin Ç.'nin 3.40 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkolmetreyi üflemek istemeyen ve polis ekiplerine zorluk çıkartan Muhsin Ç., gazetecilere de "Adam mısınız siz?" diyerek tepki gösterdi.

Ekipler, yolun her iki yönünde de trafiği kontrollü olarak sağladı. SEDAŞ ekipleri devrilen elektrik direğini yoldan kaldırırken, kazaya karışan araçlar da çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yolu temizleme çalışmalarının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU