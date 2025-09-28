Haberler

Bolu'da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı: 1 Yaralı

Bolu'da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da D-100 karayolunda alkollü bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Sürücü, alkolmetreyi üflemede zorluk çıkarttı.

Bolu'da D-100 karayolunda alkollü sürücü, otomobiliyle refüjdeki elektrik direğine çarptı. Direğin devrilmesiyle iki aracın daha karıştığı kazada ortalık savaş alanına dönerken, 1 kişi yaralandı. Alkolmetreyi üflemesini isteyen polis ekiplerine zorluk çıkartan sürücü, gazetecilere de "Adam mısınız siz?" diyerek tepki gösterdi.

Kaza, D-100 karayolu Paşaköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Muhsin Ç. yönetimindeki 14 BM 756 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk yola devrildi. Bu esnada Ankara istikametine seyreden Feridun T. idaresindeki 14 ADD 754 plakalı otomobil ile Abdullah Ş. yönetimindeki 14 DR 678 plakalı otomobil devrilen direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle 14 DR 678 plakalı otomobil karşı şeride savruldu. Kazada Muhsin Ç. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye, SEDAŞ ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ambulansta ilk müdahale yapıldı. Yapılan alkol kontrolünde ise Muhsin Ç.'nin 3.40 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkolmetreyi üflemek istemeyen ve polis ekiplerine zorluk çıkartan Muhsin Ç., gazetecilere de "Adam mısınız siz?" diyerek tepki gösterdi.

Ekipler, yolun her iki yönünde de trafiği kontrollü olarak sağladı. SEDAŞ ekipleri devrilen elektrik direğini yoldan kaldırırken, kazaya karışan araçlar da çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yolu temizleme çalışmalarının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Manisa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 ölü

Otomobil ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda ölü var
Trump, 'Gazze'de savaşı bitirmek istiyoruz' dedi, İsrail umutları anında tüketti

Trump'ın açıklamasına İsrail dakikalar sonra bu videoyla yanıt verdi
Servis şoförünü öldürüp gömmüşler! MİT'ten DEAŞ bağlantılı aileye Suriye'de operasyon

MİT ve Emniyet'ten DEAŞ bağlantılı aileye komşu ülkede operasyon
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 kişi kalan Gençlerbirliği, 90+1'de yıkıldı

9 kişiyle maçı kazandım derken 90+1'de gelen golle yıkıldılar
Trump'ın Erdoğan'a yaptığı 'yakıt' çağrısı sonrası Rusya'dan art arda açıklamalar

Trump'ın talebi sonrası Rusya'dan peş peşe Türkiye açıklaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.