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Bolu'da alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavga kameralara yansıdı

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Bolu'da bir inşaat sahasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavga, vatandaş kamerasına yansıdı. Yumrukların havada uçuştuğu o anlar saniye saniye kaydedildi. Kavga sonucunda bir kişi silahla yaralandı.

Bolu'da alacak-verecek meselesi nedeniyle inşaatta çıkan 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga, vatandaş kamerasına yansıdı. Yumrukların havada uçuştuğu o anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay, Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde devam eden inşaat sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden bir inşaatta işçiler ile müteahhit arasında alacak-verecek tartışması yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yumruklar havada uçuştu. İplerin gerildiği kavgada bir kişi yanında bulunan silahla, kavgaya karışan Ömer Faruk A.'yı (23) ayağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Silahla yaralanan 23 yaşındaki kişi ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Kavga anları kameraya yansıdı

Polis ekipleri tarafından kavgaya karışan kişiler ve silahla işçiyi yaralayan kişi gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kavga anları ise vatandaş kamerasına yansıdı. Görüntülerde 2 kişiye 4 kişinin saldırdığı ve bir kişinin ise elinde silah olduğu görüldü. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa İnşaat Güncel Kavga bolu

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