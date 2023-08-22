Bolu'da alacak-verecek davası sebebiyle İsmail Çetin darbedilip bıçaklanarak öldürüldü

Bolu'da alacak-verecek davası sebebiyle İsmail Çetin tartıştığı kimliği belirsiz kişiler tarafından darbedilip, bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 22.30 sıralarında Bolu merkeze bağlı Sultan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyün yakınlarındaki alana bir araçla gelen kimliği belirsiz şüpheliler, İsmail Çetin ile görüştü. İddiaya göre şüpheliler ile İsmail Çetin arasında alacak-verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, Çetin'i darbetti. Şüpheliler, daha sonra Çetin'i bıçakladı. Çetin olay yerinde yaşamını yitirirken, şüpheliler ise geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapılırken, Çetin'in cesedi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - BOLU