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Bolu'da Akraba Kavgasında Silahlı Yaralama

Bolu'da Akraba Kavgasında Silahlı Yaralama
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Bolu'da alacak-verecek yüzünden iki akraba arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 1 kişi vurularak yaralandı, saldırgan gözaltına alındı.

Bolu'da iki akraba arasında alacak-verecek meselesi sebebiyle çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

Olay, Çıkınlar Mahallesi Kasımpatı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan Emin Ö.(35) ile Adnan Ç. sokak üzerinde karşılaştı. İki akraba arasında çıkan tartışmanın alevlenmesiyle Adnan Ç. yanında bulunan tabanca ile Emin Ö.'ye ateş etti. Emin Ö. kanlar içerisinde yerde yığılırken, silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Emin Ö., hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Adnan Ç., polis ekiplerinin teknik takibi sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı Emin Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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