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Bolu'da Akaryakıt İstasyonunda Yangın Çıktı

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Bolu'da bir akaryakıt istasyonunun 3 katlı ofisinde çıkan yangın, istasyona sıçramadan söndürüldü. Facianın eşiğinden dönülen yangında, 3 katlı ofisin 2 katı küle döndü.

Bolu'da bir akaryakıt istasyonunun 3 katlı ofisinde çıkan yangın, istasyona sıçramadan söndürüldü. Facianın eşiğinden dönülen yangında, 3 katlı ofisin 2 katı küle döndü.

Yangın, D-100 karayolu Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde akaryakıt istasyonunun yanında bulunan 3 katlı ofiste yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, binanın 2 katını tamamen saran yangını akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürdü. Yangında 3 katlı ofisin 2 katı kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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