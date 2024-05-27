Bolu'da Akaryakıt İstasyonunda Yangın Çıktı

Bolu'da bir akaryakıt istasyonunun 3 katlı ofisinde çıkan yangın, istasyona sıçramadan söndürüldü. Facianın eşiğinden dönülen yangında, 3 katlı ofisin 2 katı küle döndü.

Yangın, D-100 karayolu Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde akaryakıt istasyonunun yanında bulunan 3 katlı ofiste yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, binanın 2 katını tamamen saran yangını akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürdü. Yangında 3 katlı ofisin 2 katı kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlatıldı. - BOLU