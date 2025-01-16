Bolu'da Akaryakıt İstasyonunda Kavga: 1 Kişiye 3'lü Saldırı

Akaryakıt istasyonunda kavga: 1 kişiye 3 kişi saldırdı

BOLU - Bolu'da oto yıkamacıda aracını yıkayan bir vatandaşa, eşinin yanında 3 kişi yumrukla saldırdı. Tartışmanın alevlenmesiyle şahıslardan biri yanında bulunan bıçağı etrafa savurdu. Kavga anları ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, D-100 kara yolunun Beşkavaklar mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.B. eşiyle birlikte akaryakıt istasyonuna aracını yıkamaya geldi. Aracı yıkamak için araçtan inen G.B. kendisine laf atan A.F.T. sözlü tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesiyle A.F.T.'nin yanında bulunan B.T. ve F.E. kavgaya dahil oldu. 3 kişinin saldırdığı G.B. yere düştü. Yumrukların havada uçuştuğu kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle yatıştırıldı. Sözlü tartışmanın devam ettiği olayda A.F.T. yanında bulunan bıçağı çıkarak G.B.'nin üzerine yürüdü. Bıçakla tehditler savuran A.F.T., çevredeki vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.F.T., B.T ve F.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. G.B'nin ise 3 kişiden de şikayetçi olduğu öğrenildi. Kavga anları ise işyerinin güvenlik kamerasına ve bölgede bulunan bir vatandaşın kamerasına yansıdı.