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Bolu'da AK Parti İl Başkanlığı binasına bırakılan şüpheli paket patlatıldı

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Bolu'da gece saatlerinde AK Parti Bolu İl Başkanlığı binasına bırakılan şüpheli paket paniğe sebep oldu. Şüpheli paket, bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı. Olay yerinde detaylı inceleme başlatıldı.

Bolu'da gece saatlerinde AK Parti Bolu İl Başkanlığı binasına bırakılan paket paniğe sebep oldu. Şüpheli paket, bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı.

AK Parti Bolu Başkanlığı binası önüne bırakılan şüpheli paket polis ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine gelen Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, AK Parti il binasının bulunduğu Akpınar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'ni trafiğe kapattı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bina önünde bomba imha ekibi tarafından şüpheli paket fünye ile patlatıldı. Paketten ne çıktığı ile ilgili bilgi alınamazken, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme ekipleri detaylı inceleme başlattı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü AK Parti Bolu Olay Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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