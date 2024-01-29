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Bolu'da ailesinin telefonla ulaşamadığı şahıs evinde ölü bulundu

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Bolu'da yaşayan 54 yaşındaki Turgut Arıkan, ailesinin telefonla ulaşamaması üzerine evinde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'da ailesinin telefonla ulaşamadığı 54 yaşındaki şahıs, evinde ölü bulundu.

Olay, Tabaklar Mahallesi Karakoç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde çalıştığı iş yerinden göğüs ağrısı olduğunu söyleyerek ayrılıp evine giden Turgut Arıkan'a (54) o sırada evde olmayan eşi ve çocukları ulaşamayınca evde olduğunu düşünerek eve geldi. Kapının iç kısmında anahtarın takılı olmasından dolayı kapıyı açamayan aile, yakınlarının evin kapısını kırması ile içeri girdi. Arıkan'ın hareketsiz şekilde yattığını gören aile fertleri sinir krizleri geçirdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Arıkan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Turgut Arıkan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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