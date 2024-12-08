Bolu'da Ahşap Evde Yangın Çıktı

Bolu'nun Gerede ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gerede ilçesine bağlı Kapaklı köyünde 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yangın kısa süre içerisinde söndürüldü. - BOLU