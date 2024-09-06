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Bolu'da Ahşap Ev Alev Alev Yandı

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Bolu'nun Mengen ilçesinde İlyaslar köyü Seldiren Mahallesi'nde bir ahşap evde çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bolu'nun Mengen ilçesinde alev alev yanan ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, İlyaslar köyü Seldiren Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seldiren Mahallesi'nde İrfan ve Burhan Tanal'a ait ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede ahşap evin tamamını saran yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye Mengen ve Yeniçağa ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Ahşap ev kullanılamaz hale geldi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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