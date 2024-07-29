Üye Girişi
Haberler

Bolu'da ahşap baraka alev alev yandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da Tahsin T.'ye ait ahşap barakada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bolu'da ahşap baraka alev alev yandı.

Yangın, Paşaköy Mahallesi 2323. Sokak'ta Tahsin T.'ye ait barakada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle ahşap barakada yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm yapıyı sardı. Çevredekilerin fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından alevler kontrol altına alınarak, çevreye sıçramadan söndürüldü. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Bolu Olay Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı

İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı

 Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı

Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı

 Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir

Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir

Bakmadan Geçme

Meliha Diken hangi takımda oynuyor? Meliha Diken şu anki takımı neresi, mevkisi ne? Derya Cebecioğlu hangi takımda oynuyor? Derya Cebecioğlu şu anki takımı neresi, mevkisi ne? Kovacic Fenerbahçe'ye gelecek mi? Jose Mourinho'nun liste başında yer alıyordu 29-30 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 29-30 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Maltepe, Başakşehir, Kadıköy 29-30 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Aliağa, Bayraklı, Bergama 29-30 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Yüreğir, Karataş, Pozantı 29-30 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Şahinbey, Nurdağı, Oğuzeli 29-30 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Meram, Ilgın, Karapınar 29-30 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Muratpaşa, Finike, Kemer 29-30 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! Lamine Yamal'ın sevgilisi kim, adı ne? Yamal'ın sevgilisi Alex Padilla kimdir, kaç yaşında? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Mustafakemalpaşa, Osmangazi, Nilüfer 29-30 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! Balık burcu kadını ve İkizler burcu erkeği uyumlu mu? Balık burcu kadını ve ikizler burcu erkeği aşk uyumu nedir? Beşiktaş- Sakaryaspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Sakaryaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Orman yangınında yuvaları küle döndü! Acılı aile evlerinin yanışını gözyaşları içinde izledi

Orman yangınında yuvaları küle döndü! Acılı aile evlerinin yanışını gözyaşları içinde izledi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title