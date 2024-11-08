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Bolu'da 83 Yaşındaki Adam Tüfekle Ölü Bulundu

Bolu'da 83 Yaşındaki Adam Tüfekle Ölü Bulundu
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Bolu'da 83 yaşındaki Sabahattin Ünal, sabah saatlerinde evinde tüfekle vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Bolu'da, sabah saatlerinde köyüne giden 83 yaşındaki Sabahattin Ünal, evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Sabahattin Ünal sabah saatlerinde merkezde yaşayan kızının yanından Çatakören köyündeki evine gitti. Ünal'ın evinden tüfek sesi duyan komşuları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sabahattin Ünal'ı kanlar içerisinde yerde hareketsiz halde buldu. Yapılan incelemede Ünal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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