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Bolu'da 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Mehmet Bengüboz, komşuları tarafından evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 72 yaşındaki adam komşuları tarafından evinde ölü bulundu.

Bolu'nun Mudurnu ilçesi Seyrancık Mahallesi'nde ikamet eden Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğünden emekli 72 yaşındaki Mehmet Bengüboz'un komşuları evinin kapısının açık kaldığını fark etti. Bengüboz'a seslenen komşuları evden ses gelmeyince kapıdan içeriye girdi. Yerde hareketsiz halde Bengüboz'un cansız bedeniyle karşılaşan komşuları şoke oldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri eve geldi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Bengüboz'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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