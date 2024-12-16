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Bolu'da 70 Yaşındaki Adam İş Hanında Ölü Bulundu

Bolu'da 70 Yaşındaki Adam İş Hanında Ölü Bulundu
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Bolu'da iki gündür kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki Bekir Akatay, yaşamını sürdürdüğü iş hanının deposundaki odada ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'da kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki şahıs, yaşamını sürdürdüğü iş hanının deposundaki odada ölü bulundu.

Olay, Aktaş Mahallesi Süreya Sokak'taki bir iş hanında meydana geldi. İddiaya göre, bölgedeki esnafın desteği ile bir süredir yaşamını iş hanının deposunda bir odada sürdüren Bekir Akatay'dan (70) 2 gündür haber alamayan esnaf, şüphelenerek odaya bakmaya gitti. Odanın kapısını çalmalarına rağmen cevap alamayınca kapıyı kırarak içeri giren vatandaşlar, yaşlı adamı yerde hareketsiz yatarken buldu. Esnafın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeis üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Bekir Akatay'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşlı adamın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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