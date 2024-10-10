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Bolu'da 7 Yaşındaki Çocuk 2.5 Metreden Düştü

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Bolu'da bir apartmanın giriş kapısının üstüne çıkan 7 yaşındaki çocuk, yaklaşık 2.5 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da apartmanın giriş kapısının üstüne çıkan 7 yaşındaki çocuk, yaklaşık 2.5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde Şemsi Ahmet Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 yaşındaki bir çocuk, apartmanın giriş kapısının üzerindeki betona çıktı. Yaklaşık 2.5 metre yükseklikteki yere çıkan çocuk, dengesini kaybederek yere düşerek ayağından sakatlandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan şhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından küçük çocuğun ambulansta ilk müdahalesi yapıldı. Annesiyle birlikte ambulansa bindirilen çocuk, hastaneye kaldırıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çocuk bolu

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