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Bolu'da 6 Günde 504 Asayiş Olayı

Bolu'da 6 Günde 504 Asayiş Olayı
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Bolu'da 6-12 Ocak tarihleri arasında toplamda 504 asayiş olayı meydana geldi. Bu olaylarla ilgili 144 kişi yakalanırken, 5 şüpheli tutuklandı.

Bolu'da 6-12 Ocak tarihleri arasında 504 asayiş olayı meydana geldi. Olaylarla ilgili 144 kişi yakalanırken 5 şüpheli tutuklandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve Bolu İl Jandarma Komutanlığı sınırları içerisinde 6 günde 504 asayiş olayı oldu. Meydana gelen olayların 187'si kişilere karşı, 242'si takibi gereken, 49'u malvarlığına karşı, 22'si topluma karşı ve 4'ü de devlete millete karşı işlenen suçlar olduğu açıklandı. 504 olayla alakalı olarak 144 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden yalnızca 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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