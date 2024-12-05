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Bolu'da 512 Kamera İle 7/24 Güvenlik İzleme

Bolu'da 512 Kamera İle 7/24 Güvenlik İzleme
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Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, 170 noktada bulunan 512 kamera ile kent genelinde sürekli güvenlik sağlıyor. Olay anında bilgi vererek hızlı müdahale imkanı sunan sistem, halkın huzurunu güvence altına alıyor.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde 170 noktada bulunan 512 kamera ile 7 gün 24 saat kesintisiz güvenlik sağlıyor. Şube Müdürü Komiser Şefik Tekin, "Olay anında telsiz aracılığıyla ekiplere bilgi verilerek, anında müdahale ediliyor" dedi.

Bolu'da 2010 yılında 30 noktada 30 kamera ile hizmet vermeye başlayan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nde (KGYS) şu anda 170 noktada 512 kamera bulunuyor. İl merkezi ve ilçelerde toplam 442 KGYS ve 70 Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kamerası bulunuyor. Bu kameralarla şehir, polis ekipleri tarafından titizlikle izleniyor. Olumsuz durumlarda haber merkezindeki polisler telsizle sahadaki ekiplere anında bilgi vererek müdahaleyi sağlıyor.

Sistemin işleyişi hakkında bilgi veren Şube Müdürü Komiser Şefik Tekin, "Bolu il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Kent Güvenlik Yönetim Sistemimiz 2010 yılında 30 noktada 30 kamerayla faaliyete başlamış, şu an itibarıyla 170 noktada 512 kamerayla halkımızın huzuru ve asayişin temini için hizmet vermektedir. Noktalarımızın sayıları, çalışmamızın gelişmesiyle birlikte gün geçtikçe artmaktadır" dedi.

"Telsiz marifetiyle ekiplere bilgi veriliyor"

Haber merkezine düşen ihbarların telsizle sahadaki ekiplere bildirildiğini belirten Tekin, "Türkiye genelinde bildiğiniz gibi 112 Acil Çağrı Merkezleri kuruldu. Herhangi bir olay olduğunda vatandaşlarımız 112 acil ihbar hattını arayarak, olayı biz görevlilere veya ilgili kurumlara bildiriyor. Örneğin bir trafik kazası meydana geldiğinde vatandaş 112'yi aradığında, 112'deki arkadaşlar ihbarı alıp değerlendirerek ilgili kurumlara yönlendirir. Burada emniyeti ilgilendiren bir konu olduğunda 112'deki ihbar bizim haber merkezimize düşer. Buradaki personelimiz, hemen KGYS görüntülerimizden olayın olduğu yere odaklanarak, sahadaki ekiplere telsiz marifetiyle olayı bildirerek müdahale eder" dedi.

"Görüntüler depolanıp, gerektiğinde izlenmektedir"

Tekin, merkezdeki ekiplerin 7/24 görev başında olduğuna dikkat çekerek, "Haber merkezimizde görevli personeller, 24 saat boyunca haftanın 7 günü KGYS kameralarından tüm ilimizi izleyerek şüpheli durumlarda sahadaki ekiplerimize bilgi verir. Tüm önemli noktalarda, her yerde KGYS noktalarımız bulunmaktadır. Şehrimiz her noktadan izlenmektedir. KGYS görüntüleri, depolama merkezimizde bir aya yakın süreyle saklanmaktadır. Gerekli durumlarda bu görüntüler izlenip, müdahaleler yapılmaktadır" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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