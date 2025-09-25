Haberler

Bolu'da 5 Firari Hükümlü Yakalandı

Bolu'da 5 Firari Hükümlü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da çeşitli suçlardan toplam 52 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü, emniyet güçleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Bolu'da çeşitli suçlardan haklarında toplam 52 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme" suçundan 20 yıl 10 ay, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 10 yıl 6 ay 20 gün, "birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma" suçundan 10 yıl 5 ay, "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan 7 yıl 6 ay ve "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 hükümlü, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
KKTC'de liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzüğü Anayasa Mahkemesi iptal etti

KKTC'de büyük tartışma yaratacak "başörtüsü" iptali
Dev bankadan 2026 için çılgın tahmin: Altını olan yaşadı

Dev bankadan 2026 için çılgın tahmin: Altını olan yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel hastanede erken doğum skandalında doktor gözaltına alındı

Hastalara ilaçla erken doğum yaptıran doktor gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.