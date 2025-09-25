Bolu'da 5 Firari Hükümlü Yakalandı

Bolu'da çeşitli suçlardan haklarında toplam 52 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme" suçundan 20 yıl 10 ay, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 10 yıl 6 ay 20 gün, "birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma" suçundan 10 yıl 5 ay, "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan 7 yıl 6 ay ve "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 hükümlü, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU