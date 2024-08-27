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Bolu'da 40,5 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

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Bolu'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, şüpheli olan bir araçta lastiklere zulalanmış halde 40,5 kilogram metamfetamin maddesi bulundu. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı, 2 kişi tutuklandı.

Bolu'da polis ekipleri tarafından şüpheli olan 2 araçtan birinde yapılan aramalar neticesinde lastiklerine zulalanmış halde 40,5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şahıstan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuya yönelik çalışmalar devam ediyor. Ekipler tarafından yapılan araştırmalar neticesinde şüpheli olarak değerlendirilen öncü ve artçı olduğu tahmin edilen 2 araç durduruldu. Polis ekipleri tarafından durdurulan iki araçta narkotik köpeği destekli aramalar yapıldı. Yapılan aramalar sonucu narkotik köpeği hafif ticari aracın 4 lastiğine de tepki verdi. Köpeği tepki verdiği yerde arama yapan ekipler lastiklerin içerisine zulalanmış halde 40 parça halinde 40 kilogram 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa bolu Tutuklama Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

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