DEM Partili Bakırhan: Öcalan tarihi bir çağrı yapacak, artık top Erdoğan'da

"Öcalan tarihi bir çağrı yapacak" deyip topu Erdoğan'a attılar
Uzaktan ve esnek çalışma modeli geliyor! Tüm gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada

Uzaktan ve esnek çalışma modeli geliyor! İşte yeni dönemin detayları
Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si
AKOM saat verdi! İstanbul'a 2 gün boyunca lapa lapa kar yağacak

AKOM saat verdi! Hazırlıkları yapın, İstanbul'da göz gözü görmeyecek

Bolu'da 4 Araçlı Trafik Kazası

Bolu'da 4 Araçlı Trafik Kazası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da, bariyerlere çarpan bir otomobile yardım etmek isterken arkadan gelen araçların çarpıştığı kazada 4 araç karıştı. Olayda maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.

Bolu'da bariyerlere çarpan bir otomobile yardım etmek için yol kenarında duran cipe, arkadan gelen araç çarptı. 4 aracın karıştığı kazada maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Abant İzzet Baysal Üniversitesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üniversite rampasından inen Ertan K. yönetimindeki 16 AFK 505 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazayı gören İsa K., yardım etmek için 14 ADB 198 plakalı cipini yol kenarına park etti. Ancak bu sırada Cihat K. yönetimindeki 14 AB 852 plakalı otomobil, duramayıp cipe arkadan çarptı. Arkadan gelen Enis B. idaresindeki 14 ACL 438 plakalı otomobilde kazaya karışarak bariyerlere vurdu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri, yolda yaşanan sıkışıklık nedeniyle Cihat K.'nın otomobilini yolun ilerisine aldırdı. Toplam 4 aracın karıştığı kazada maddi hasar oluşurken, şans eseri yaralanan olmadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Dünya Kick Boks Şampiyonu cami görevlisini yumruklayarak felç etti
img

Kerem'e büyük şok
img

Yaptığı hata aracını 2 ayda bu hale getirdi! Direksiyon bile küflendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekrem İmamoğlu'ndan Yavaş'a adaylık yanıtı

İmamoğlu'ndan "Karşıyım" diyen Mansur Yavaş'a yanıt geldi
Paranın merkezine kara para operasyonu! Kapalıçarşı'nın tepe ismi gözaltında

Paranın merkezine kara para operasyonu
Canlı yayında skandal: Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı

Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı
Ağızda sigara ile cinayet! Katil babaya bir darbe de çocuklarından

Katil babaya bir darbe de çocuklarından
Para kazandırarak gitti: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

İşte yeni takımı ve Galatasaray'a kazandırdığı para
NATO'dan sürpriz Türkiye paylaşımı! Güverteden çektiler

NATO'dan sürpriz Türkiye paylaşımı! Güverteden çektiler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.