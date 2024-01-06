Bolu'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Bolu'da gece saatlerinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da gece saat 01.03'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yayımlanan verilere göre deprem 4.2 büyüklüğünde 7.31 kilometre derinliğinde Bolu merkezli deprem meydana geldiği öğrenildi. Bolu'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi.

Şehir merkezinde ve yurtlarda kalan birçok öğrenci deprem nedeniyle dışarıya çıktı. - BOLU