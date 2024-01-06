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Bolu'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

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Bolu'da gece saatlerinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yayımlanan verilere göre deprem 4.2 büyüklüğünde ve 7.31 kilometre derinliğinde Bolu merkezli olarak gerçekleşti. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Bolu'da gece saatlerinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da gece saat 01.03'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yayımlanan verilere göre deprem 4.2 büyüklüğünde 7.31 kilometre derinliğinde Bolu merkezli deprem meydana geldiği öğrenildi. Bolu'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi.

Şehir merkezinde ve yurtlarda kalan birçok öğrenci deprem nedeniyle dışarıya çıktı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

AFAD Bolu Deprem Doğal Afet 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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