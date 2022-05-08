3 katlı apartmanın çatı katı alev alev yandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

3 katlı apartmanın çatı katı alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

3 katlı apartmanın çatı katı alev alev yandı Bolu'da 3 katlı apartmanın çatı katı, çıkan yangında alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

3 katlı apartmanın çatı katı alev alev yandı

BOLU - Bolu'da 3 katlı apartmanın çatı katı, çıkan yangında alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında merkeze bağlı Yeniçaydurt Köyü'nde Erol Ç.'ye ait 3 katlı apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın apartmanın diğer katlarına sıçramadan söndürüldü. Yangından apartmanın çatı katı tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title