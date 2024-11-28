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Bolu'da 3 Evin Ziynet Eşyası Hırsızı Yakalandı

Bolu'da 3 Evin Ziynet Eşyası Hırsızı Yakalandı
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Bolu'da 3 farklı eve girerek yaklaşık 70 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan hırsız, polis ekiplerinin güvenlik kameralarını incelemesi sonucu yakalandı. Hırsızın kimliği tespit edilip yapılan operasyonla gözaltına alındı.

3 farklı evden ziynet eşyası çaldı: Polis, kamera kayıtlarından yakaladı

BOLU - Bolu'da 3 farklı eve girerek yaklaşık 70 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan hırsız, polis ekiplerinin saatlerce güvenlik kamera görüntüsü incelemesinin ardından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir şüpheli İzzet Baysal, Sümer ve Sandallar Mahallelerinde 3 farklı eve girdi. Şahıs, girdiği evlerden ziynet eşyası ve değerli saatler çaldı. 3 farklı adresten polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler, hırsızı bulabilmek için saatlerce güvenlik kamera görüntüsü izledi. 3 evin çevresinde yapılan çalışmalar sonucunda evlere giren şahsın A.K.olduğu tespit edildi. Uzun süren çalışmaların ardından şahıs yapılan operasyonla Aktaş Mahallesi'nde yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - 3.Sayfa
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