Bolu'da 25 Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı

Bolu'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 25 suçtan aranma kaydı bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri ve Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, ekipler tarafından kent genelinde ayrıntılı istihbari çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "basın veya yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından toplam 25 güncel aranma kaydı mevcut olan B.Y. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan B.Y., tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU