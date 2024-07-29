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Bolu'da 24 yaşındaki genç evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

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Bolu'nun Kındıra köyünde yaşayan Furkan Başaran, evinde kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Başaran'ın cenazesi, Kındıra köyünde düzenlenecek cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedilecek.

Bolu'da evinde kalp krizi geçiren 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kındıra köyünde ikamet eden Furkan Başaran evinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Başaran, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Furkan Başaran'ın cenazesi, bugün Kındıra köyünde öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazı sonrasında köy mezarlığında defnedilecek. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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