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Bolu'da 224 Asayiş Olayı: 107 Gözaltı, 4 Tutuklama

Bolu'da 224 Asayiş Olayı: 107 Gözaltı, 4 Tutuklama
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Bolu'da 13-19 Ocak tarihleri arasında meydana gelen 224 asayiş olayı sonucunda 107 kişi gözaltına alındı, 4 şüpheli tutuklandı. Olayların 67'si kişilere karşı, 126'sı takibi gereken suçlar olarak kaydedildi.

Bolu'da 13-19 Ocak tarihleri arasında 224 asayiş olayı meydana geldi. Olaylarla ilgili 107 kişi yakalanırken, 4 şüpheli tutuklandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve Bolu İl Jandarma Komutanlığı sınırları içerisinde 6 günde 224 asayiş olayı oldu. Meydana gelen olayların 67'si kişilere karşı, 126'sı takibi gereken, 14'ü malvarlığına karşı, 17'si topluma karşı işlenen suçlar olduğu açıklandı. 224 olayla alakalı olarak 107 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalanırken, bu şahıslardan 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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