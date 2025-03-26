Bolu'da 2 Öğrenci 'Cumhurbaşkanına Hakaret'ten Tutuklandı
Bolu'da, kent meydanında yapılan bir eylemde 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla 2 öğrenci tutuklandı. Öğrenciler, attıkları sloganlar ve pankartlar nedeniyle gözaltına alındı.
Bolu'da 2 şahıs, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklandı
BOLU - Bolu'da 2 öğrenci, "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklandı.
Kent Meydanı'nda gerçekleşen eylem sonrasında Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi 2 kişi, attığı slogan ve hakaret içerikli pankartlar sebebiyle gece saatlerinde gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen öğrenciler işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - 3.Sayfa