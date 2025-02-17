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Bolu'da 196 Asayiş Olayı: 12 Şüpheli Tutuklandı

Bolu'da 196 Asayiş Olayı: 12 Şüpheli Tutuklandı
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Bolu'da son bir haftada meydana gelen 196 asayiş olayı sonucunda 12 şüpheli tutuklandı. Olayların 68'i kişilere, 93'ü takibi gereken, 15'i malvarlığına, 19'u topluma karşı suçlar içeriyor.

Bolu'da son 1 haftada yaşanan 196 asayiş olayında 12 şüpheli tutuklandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kent genelinde 10-16 Şubat tarihlerinde 196 asayiş olayı yaşandı. Meydana gelen olayların 68'inin kişilere karşı, 93'ünün takibi gereken, 15'inin malvarlığına karşı, 19'unun topluma karşı, 1'inin ise millete ve devlete karşı işlenen suçlar olduğu açıklandı. Olaylara ilişkin 78 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 23 şahıstan 9'u da yakalanarak cezaevine konuldu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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