Bolu'da bir haftada 165 şüpheli yakalandı, 13'ü tutuklandı

Bolu'da emniyet ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 165 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan denetimler kapsamında toplam 240 olay meydana geldi.

Bolu'da emniyet ve jandarma ekiplerince bir hafta içerisinde çeşitli suç kaydı bulunan 165 şüpheli yakalanırken bu kişilerden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu'da huzur ve güvenliğin sağlanması ile kamu düzeninin korunması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-7 Aralık tarihleri arasında çeşitli denetimler yapıldı. Yapılan çalışmalarda kişilere karşı 85, takibi gereken 106, mal varlığına karşı 26, topluma karşı 19 ve millete-devlete karşı 4 olay olmak üzere toplam 240 olay meydana geldi. Bu olaylara karışan 127 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 1'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, emniyet ve jandarma ekiplerin yaptığı operasyonlarda haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 38 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
