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Bolu'da 15 Yaşındaki Çocuk Sürücü Hurdaya Dönen Otomobilden Burnu Bile Kanamadan Çıktı

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Bolu'da 15 yaşındaki bir çocuğun kullandığı otomobil, önce direğe çarptı ardından su kanalına düştü. Kazada otomobil hurdaya dönerken, çocuk sürücü ise burnu bile kanamadan araçtan çıktı. Polis ekipleri olayla ilgili cezai işlem uyguladı.

Bolu'da 15 yaşındaki çocuk sürücünün kullandığı Tofaş marka otomobil, önce direğe çarptı ardından su kanalına düştü. Hurdaya dönen otomobilden çocuk sürücü burnu bile kanamadan çıktı.

Kaza, çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevre yolunda seyreden 15 yaşındaki B.D. yönetiminde 14 EA 452 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Elektrik direğine çarpan otomobil, su kanalında düştü. Kazada otomobil hurdaya döndü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan burnu bile kanamadan çıkan B.D., tedaviyi reddetti. Su kanalında tepetaklak olan Tofaş, vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Polis ekipleri yaşı küçük sürücüye ve araç sahibine cezai işlem uyguladı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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