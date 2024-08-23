Bolu'da 147 Kök Kenevir ve Esrar Ele Geçirildi

Bolu'da jandarma ekipleri tarafından bir evin bahçesinde ekili olan 147 kök kenevir, 1 gram kenevir tohumu ve 470 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuya yönelik araştırmaları devam ediyor. Bahçesine kenevir eken bir şahıs ekiplerin radarına girdi. Jandarma tarafından yapılan incelemelerin ardından şahsın evine operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda şahıs gözaltına alınırken, evde ve bahçesinde yapılan adli aramada, 147 kök kenevir bitkisi, 1 gram kenevir tohumu ve 470 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısla ilgili yasal işlem başlatıldı. - BOLU