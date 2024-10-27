Üye Girişi
Haberler

Bolu'da 14 Yaşındaki Çocuğa Otomobil Çarptı: Durumu Ağır

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da D-100 kara yoluna aniden fırlayan 14 yaşındaki bir çocuğa otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı, sürücü gözaltına alındı.

Bolu'da yola aniden çıkan 14 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

BOLU - Bolu'da D-100 kara yoluna aniden atlayan 14 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı çocuk yolda savrularak ağır yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolunun Beşkavaklar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çakmaklar Caddesi üzerinde oyun oynayan yabancı uyruklu M.A.(14), bir anda ağaçların arasında yola fırladı. Bu sırada D-100 kara yolunda İstanbul istikametinde seyreden O.Y. yönetimindeki 22 ADD 717 plakalı otomobil, M.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk, yolda savrularak ağır yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan M.A., Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise sürücü O.Y., gözaltına aldı.

Kazada otomobil içerisinde bulunan yolcu, şoförün yanında bulunan M.Ç.Y'nin de yaralandığını söyleyerek, "Otomobilin camının patlaması sonucu yaralandı. Yüzünü yıkadık ama hala gözüm yanıyor dedi. Araç içerisinde dört kişiydik diğerlerine bir şey olmadı" dedi.

Kazayla ilgili ekipler inceleme başlattı.

Bolu'da 14 Yaşındaki Çocuğa Otomobil Çarptı: Durumu Ağır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Otomobil 3-sayfa Sağlık Çocuk Kaza Bolu

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Çık artık Bahçeli'yi sözcü kılma, ne diyorsan sen söyle

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

 Şenyaşar ve Yıldız aileleri arasındaki 6 yıllık husumet üst düzey siyasilerin katıldığı yemekle son buldu

Şanlıurfa'da iki ailenin 6 yıllık husumetini bitiren barış töreni

 Avrupa'da 'Atatürk' rahatsızlığı! Filmi, gösterime saatler kala engellediler

Avrupa'da "Atatürk" rahatsızlığı! Filmi, gösterime saatler kala engellediler
Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı yeni partinin adı ve amblemi belli oldu

Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı yeni partinin adı ve amblemi belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benfica- Rio Ave maçı ne zaman? Benfica- Rio Ave maçı saat kaçta, şifresiz mi? FENERBAHÇE- BODRUM FK MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe- Bodrum FK maçı şifresiz, HD, kesintisiz izleme linki var mı? ŞİRESİZ İZLE! Amedspor - Pendikspor maçı kaç kaç bitt? Amedspor - Pendikspor maç özeti! Beşiktaş Genel Kurulu'nda ne oldu? Beşiktaş Genel Kurulu'nda kavga mı çıktı? ARSENAL- LIVERPOOL MAÇI CANLI İZLE! Arsenal- Liverpool maçı ŞİFRESİZ Mİ, hangi kanalda? 29 Ekim'de emekliye 5 BİN TL ikramiye var mı? Emekli ikramiyesi verilecek mi? Kim Milyoner Olmak İster CANLI izle! ATV 27 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm izleme linki! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! 27 Ekim Bein Sports kesintisiz, HD, donmadan canlı yayın izleme linki! Fenerbahçe-Bodrumspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe- Bodrumspor maçı şifresiz mi? Fenerbahçe muhtemel 11' Fenerbahçe- Bodrum FK maçı muhtemel 11'leri (Maç kadrosu) 28 Ekim okullar tatil mi? 28 Ekim'de okullar kapalı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.